Новый загадочный электрический кроссовер Hyundai OE заметили во время испытаний

Компания Hyundai уже имеет в своей линейке электромобили, которые выпускаются под суббрендом Ioniq. Но вскоре им будет положено пополнение. Причем им окажется машина, которую никто не ждал.

В Сеть утекли шпионские фотографии прототипа нового загадочного SUV корейской марки, который, по слухам, значится в заводской документации Hyundai как автомобиль с именем OE.

Инсайдеры сообщают, что новинка будет построена на специальной электрической платформе E-GMP и расположится на ступеньку ниже модели Ioniq 5. Если эта информация подтвердится, то в иерархии моделей Ioniq такой кроссовер может получить серийное имя Ioniq 4.

Несмотря на то, что прототип обкатывается в тяжелом камуфляже, в его дизайне на причастность к электрической субмарке Hyundai уже намекают несколько деталей.

Во-первых, это колеса, которые ставятся на Ioniq, во-вторых – наружные зеркала, а в третьих – точно такие же дверные ручки, как в «пятой» модели.

Что касается агрегатной составляющей, то в базовой версии «паркетник» может получить один электромотор мощностью 170 лошадиных сил, тогда как в конфигурации с двумя двигателями отдача машины составит до 325 лошадиных сил.

В качестве аккумуляторов новинка Hyundai почти наверняка задействует батареи на 62 и 84 кВт/ч.

Премьера автомобиля состоится в начале 2026 года. Первым и основным рынком для него станет Китай, а затем кроссовер может выбраться за пределы «Поднебесной».