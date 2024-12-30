Электрический Range Rover вновь попал в объективы фотошпионов

Прототипы первого в истории электрического Range Rover продолжают испытания на дорогах общего пользования. Машина, которая должна была дебютировать в этом году, очевидно, уже не сделает это, так что ее премьера перенесена на 2025-й.

Автомобили тестируются в разных сценариях в Великобритании и накапливают километры, которые позволят местной компании оценить их эффективность и надежность.

Как видно на шпионских фото, опубликованных испанским изданием «Motor.es», электрическому Range Rover предстоит претерпеть ряд изменений во внешности.

В частности, машина обзаведется имитацией решетки радиатора, которая на прототипе носит статус временной, а также 20-дюймовыми колесными дисками, которые окажутся немного меньше, чем у варианта Range Rover Sport Electric.

Предполагается, что мощность Range Rover Electric составит более 500 лошадиных сил, а на одном заряде автомобиль сможет проезжать около 500 километров.

Официальная презентация машины состоится в ближайшие месяцы, но точные сроки дебюта внедорожника пока не раскрываются.