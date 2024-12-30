Ким Кардашьян показала свой кастомный Range Rover с ценой дороже 30 миллионов рублей

Американская знаменитость Ким Кардашьян пополнила свой автопарк еще одним роскошным автомобилем. Машина изготовлена на заказ и представляет собой внедорожник Range Rover, но не обычный, а сильно модернизированный.

Британский люксовый SUV прошел через процедуру тюнинга от ателье Urban Automotive и Platinum Motorsports.

Обе компании доработали оригинальный Range Rover, добавив к нему поразительный широкофюзеляжный обвес из углеволокна, а также сопроводили его рядом других дополнений.

Кастомный Range Rover Ким Кардашьян

Машину окрасили в сатинированный серебристый цвет, который обошелся заказчице почти в 20 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей). По задумке тюнеров, он будет отлично гармонировать с особняком звезды.

В довершение всего, Range Rover для Кардашьян достались редкие 24-дюймовые колеса Forgiato Cactus Jack.

Стоимость машины оценили в 300 тысяч долларов или более 30 миллионов рублей.

Помимо этого автомобиля в гараже Ким сегодня припаркованы другие люксовые авто. В их числе: Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class и Lamborghini Urus.