Kia Seltos нового поколения получит очень агрессивный дизайн

Кроссовер Kia Seltos увидел свет в 2019 году. В 2022-м машина обновилась, а теперь ее ожидает плановая смена генерации. Автомобиль интересен тем, что несколько лет был доступен на российском рынке и пользовался неплохим спросом среди покупателей.

Подробностей о проекте пока немного, однако в Сеть то и дело утекают шпионские фотографии новинки. На этот раз независимые дизайнеры решили воспользоваться этими снимками и нарисовали новый Seltos на рендерах, лишив кузов прототипа всей маскировки.

Изменения в дизайне

Неофициальный рендер Kia Seltos нового поколения

Художники предполагают, что в новом поколении один из самых популярных кроссоверов Kia получит гораздо более агрессивный дизайн, нежели его предшественник.

Машине предстоит кардинальный пересмотр фронтальной части кузова, где ее ожидает появление совершенно новой оптики, капота, решетки радиатора, выполненной в стиле «зубьев», а также переделанного бампера.

Изменения могут произойти с боковинами и кормой кроссовера. Так, к примеру, на рендерах видны скрытые в кузове автомобиля дверные ручки, а сзади бросаются в глаза необычные по своей форме и размерам фонари, выполненные в виде светодиодных полос с острыми краями.

Кроме того, ходят слухи, что автомобиль обзаведется удлиненной колесной базой, которая обеспечит ему дополнительное пространство в салоне.

Изменения в технике

По информации корейских инсайдеров, Seltos нового поколения продолжит использовать бензиновые двигатели, тогда как дизельную силовую установку заменят на гибридную.

Последняя должна переехать в эту модель с моделей Hyundai Kona и Kia Niro, которые используют в качестве базы для нее 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор.

Сроки выхода

Появление нового Seltos ждут в 2025 году. Старт выпуска таких машин намечен на конец лета.