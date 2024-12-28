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7-местные универсалы Lada Largus Cross добрались до дилеров «АвтоВАЗа»: известна цена

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» начала сборку новых кросс-универсалов Lada Largus Cross в середине декабря, но до официальных дилеров они начали добираться только в 20-х числах. А теперь к ним присоединилась самая вместительная версия. 

Что самое интересное, «АвтоВАЗ» о начале продаж таких машин еще не объявлял. Но, как сообщает паблик «Avtograd News», в распоряжении автосалонов «Лада» уже начали появляться «Ларгусы Кросс» в торговом 7-местном исполнении.

Цена автомобилей начинается от 2 миллионов 20 тысяч рублей.

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Главным отличием кросс-версии Largus от обычного универсала считается увеличенный клиренс, а также наличие пластикового обвеса по периметру кузова. 

В салоне такие машины выделяются контрастной отделкой сидений, дверных карт и центральной консоли.

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Ранее Largus Cross был доступен для российских покупателей в период до середины 2022 года. С тех пор «АвтоВАЗ» работал над тем, чтобы максимально импортозаместить эту модель, которая изначально была построена на зарубежной платформе Dacia Logan MCV. 

Ради этого универсалу пришлось переехать с завода в Тольятти на новую площадку в Ижевске. 

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Фото:Lada
ИСТОЧНИК:Avtograd News

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