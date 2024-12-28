Первый в мире суперквадроцикл с мотором и фарами Audi стал доступен для покупателей: он разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,5-секунды

Любители острых ощущений могут ликовать, ведь в списке супер-экстремальных транспортных средств произошло пополнение. Все благодаря словацкой компании Engler Automotive, которая решила объединить в одном кузове производительность гиперкара и острые ощущения от езды на супербайке.

Проект получил название Desat и был представлен еще в 2020 году, но купить первый на планете суперквадроцикл до сих пор было невозможно. Впрочем, с недавнего времени разработчик такого транспортного средства начал предлагать его по запросу от клиентов за сумму в около 1 миллиона евро или 110 миллионов рублей.

Супер-квадроцикл Desat

Причудливый квадроцикл обладает кузовом из углеволокна и приводится в движение 5,2-литровым мотором V10, который, как и фары, были заимствованы у Audi R8. Благодаря конструктивным решениям с места до 100 километров в час Desat разгоняется всего за 2,5-секунды и способен достигать максимальной скорости в 350 км/ч.

Несмотря на необычный формат нахождения водителя и пассажира внутри, утверждается что квадроцикл ведет себя плавно и обладает интуитивно понятным управлением. Единственное, что должно вызвать опасения человека за рулем, это отсутствие системы ABS и малый радиус поворота.

Супер-квадроцикл Desat

Параллельно в Engler Automotive работают над еще более мощной версией Desat, которая, по слухам, получит двойной турбонаддув.

В такой модификации суперквадроцикл будет способен развивать до 1085 лошадиных сил мощности. А позже для модели подготовят супер-экстремальный вариант с двигателем V12.