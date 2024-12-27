Внедорожник Toyota LC Prado получил пуленепробиваемый кузов от Inkas

Toyota Land Cruiser Prado является идеальным претендентом на защиту кузова. Такие машины бронировали еще во времена первых поколений этой модели, когда их использовали VIP-персоны и люди, которым грозила опасность.

У самого современного «Прадо» такой версии до сих пор не было. Но, к счастью, недавно ее подготовила фирма Inkas Armoring, обещающая сделать машину пуленепробиваемой.

Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

Бронированный внедорожник по уровню BR6 будет способен выдерживать обстрел из штурмовой винтовки, а также сумеет отразить пули калибра 7,62 мм.

Кроме того, для него будет предусмотрена защита от ручных гранат (до двух взрывов). Автомобилю после такого явно не поздоровится, но он должен позволить своему владельцу быстро выбраться из засады.

Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

Для того, чтобы защитить водителя и пассажиров внутри, салон машины оснастят баллистическими панелями с кевларом и толстой металлической обшивкой. Их расположат на дверях, полах, противопожарной перегородке и стойках крыши, а важные структурные и механические компоненты, такие как днище шасси и подвеска, будут дополнительно усилены.

Дополнительную защиту должно обеспечить толстое баллистическое стекло, на первый взгляд ничем не отличающееся от того, что использует заводской «Прадо», а также шины «рэнфлэт» и бронированный топливный бак.

Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

В список опций машины войдет также камера ночного видения и пакет стелс-затемнения.

Учитывая увеличившийся вес, внедорожнику понадобится самый производительный вариант двигателя. В случае с Prado – это 2,4-литровый турбогибрид мощностью 326 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента.

Сколько все это удовольствие будет стоить? Это зависит от степени защиты, которую приобретет покупатель. Точные цифры Inkas раскроет только своему потенциальному клиенту.