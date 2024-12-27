ДомойАвтоновости сегодняВнедорожник Toyota LC Prado получил пуленепробиваемый кузов от Inkas

Внедорожник Toyota LC Prado получил пуленепробиваемый кузов от Inkas

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
INKAS Armored 2024 Toyota Land Cruiser Prado 12

Toyota Land Cruiser Prado является идеальным претендентом на защиту кузова. Такие машины бронировали еще во времена первых поколений этой модели, когда их использовали VIP-персоны и люди, которым грозила опасность. 

У самого современного «Прадо» такой версии до сих пор не было. Но, к счастью, недавно ее подготовила фирма Inkas Armoring, обещающая сделать машину пуленепробиваемой.

INKAS Armored 2024 Toyota Land Cruiser Prado 15
Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

Бронированный внедорожник по уровню BR6 будет способен выдерживать обстрел из штурмовой винтовки, а также сумеет отразить пули калибра 7,62 мм. 

Кроме того, для него будет предусмотрена защита от ручных гранат (до двух взрывов). Автомобилю после такого явно не поздоровится, но он должен позволить своему владельцу быстро выбраться из засады.  

INKAS Armored 2024 Toyota Land Cruiser Prado 10
Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

Для того, чтобы защитить водителя и пассажиров внутри, салон машины оснастят баллистическими панелями с кевларом и толстой металлической обшивкой. Их расположат на дверях, полах, противопожарной перегородке и стойках крыши, а важные структурные и механические компоненты, такие как днище шасси и подвеска, будут дополнительно усилены.

Дополнительную защиту должно обеспечить толстое баллистическое стекло, на первый взгляд ничем не отличающееся от того, что использует заводской «Прадо», а также шины «рэнфлэт» и бронированный топливный бак. 

toyota prado inkas 2 1735289379
Бронированный Toyota Land Cruiser Prado

В список опций машины войдет также камера ночного видения и пакет стелс-затемнения. 

Учитывая увеличившийся вес, внедорожнику понадобится самый производительный вариант двигателя. В случае с Prado – это 2,4-литровый турбогибрид мощностью 326 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента. 

Сколько все это удовольствие будет стоить? Это зависит от степени защиты, которую приобретет покупатель. Точные цифры Inkas раскроет только своему потенциальному клиенту. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Inkas Armored

Читайте также:

Последние новости:

Mini-внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser 300: подробности

Физик создал собственный Lamborghini Aventador, напечатав его на...

Новый минивэн BYD Xia появится в начале января:...

На продажу в России выставили новый кроссовер Hyundai...

Автосалоны России уже предлагают 9-местные Hyundai Palisade нового...

Sandero оказался европейским бестселлером этого года, Tesla Model...

ГАИ готовит новые штрафы для водителей: что поменяется...

Во Франции оценили новый внедорожник «АвтоВАЗа» – «Лада...

Всеми любимый рамный внедорожник Nissan вернули к жизни...

Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает...

Владелец Tesla Cybertruck обнаружил траву, растущую в его...

Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться...

Бюджетный суббренд Toyota привезет на автосалон в Токио...

Прощай Renault Arkana. Здравствуй Dacia Bigster Coupe

Владелец Tesla показал, что стало с аккумулятором его...

В России появился новый компактный SUV недорогого суббренда...

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+