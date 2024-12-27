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Mini-внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser 300: подробности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Одной из самых интересных новинок Toyota на будущий 2025 год считается некий компактный внедорожник, который вклинится в популярнейшее семейство Land Cruiser и станет самым доступным вариантом в этой гамме автомобилей. Подробностей о нем пока совсем немного, хотя некоторые слухи то и дело приходят из Японии.

Мы решили собрать всю информацию об этой модели, которая должна дебютировать в наступающем году. Вот что нам удалось выяснить.

Размеры

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Неофициальный рендер нового мини-внедорожника Toyota от BestCar

Новый маленький внедорожник «Тойоты» получит габариты, аналогичные кроссоверу Corolla Cross. Его длина составит около 4,5-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, но Mini Land Cruiser окажется чуть более рослым, чем «паркетник» на базе «Короллы» (его высота, по слухам, достигнет 1,8-метра). 

Название

Какое имя достанется машине пока сказать сложно, но не исключено, что автомобиль назовут Land Cruiser FJ. Такое наименование уже запатентовано «Тойотой» и выглядит частичной отсылкой к ушедшей на покой модели FJ Cruiser.

Техника и дизайн

Toyota Compact Cruiser Teaser 1
Официальный тизер нового мини-внедорожника Toyota

Техническая сторона внедорожника, разумеется, засекречена. Тем не менее инсайдеры полагают, что машина будет построена на платформе бюджетной версии тайского пикапа Hilux Champ («тележка» IMV).

Внешне Land Cruiser FJ должен получить брутальный кузов, напоминающий своих старших родственников, а также обзавестись полноразмерной запаской на двери багажника.

Цена

Сколько будет стоить машина пока сказать сложно, однако зарубежная пресса ставит на то, что новинка Toyota окажется вполовину дешевле флагманской модели Land Cruiser 300.

Предполагается, что цена машины составит менее 50 тысяч долларов или около 5 миллионов рублей по действующему курсу.

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Фото:Toyota, BestCar

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