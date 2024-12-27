На продажу в России выставили новый кроссовер Hyundai от 4,6 млн рублей

Редакция Daily-Motor провела мониторинг рынка новых легковушек в России и выяснила, что с недавнего времени в нашей стране начали предлагать свежие кроссоверы компании Hyundai. Речь идет о модели Santa Fe, которая перешла в новое поколение совсем недавно и теперь добирается до рынка РФ благодаря схеме альтернативного импорта.

Новый Santa Fe – это популярный семейный кроссовер, который появился в актуальной итерации в конце лета прошлого года.

Hyundai Santa Fe нового поколения

Машина удивила своим брутальным внешним обликом, который частично напоминал автомобиль Range Rover.

Длина Santa Fe актуальной генерации составляет 4,8-метра, а ширина – 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,8-метрам. Внутри машины установлен руль по типу того же Range Rover, а также сдвоенный экран мультимедиа и цифровой «приборки».

Салон Hyundai Santa Fe нового поколения

В числе других интересных «фишек» машины значится сенсорный климат-контроль и специальная площадка, предназначенная для дезинфекции смартфона или любой другой вещи благодаря ультрафиолетовым лучам.

Hyundai Santa Fe нового поколения

В Россию новые Santa Fe везут из Китая. Там такие машины предлагаются с 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 230 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них используется «автомат», а привод может быть только передним (в КНР полноприводные машины не пользуются спросом).

Что касается цен, то за новые Santa Fe, ввезенные к нам из КНР, просят от 4 миллионов 600 до 6 миллионов 320 тысяч рублей.