Автосалоны России уже предлагают 9-местные Hyundai Palisade нового поколения

Новое поколение большого кроссовера Hyundai Palisade увидело свет совсем недавно. Машину представили и вывели на рынок Южной Кореи в 20-х числах декабря. А теперь такие машины уже начали предлагать в России.

По информации Daily-Motor, несколько автосалонов страны, занимающихся ввозом машин из Кореи, предлагают покупателям в преддверии Нового года оформить заказ на кроссовер Palisade новой генерации. Сроки доставки автомобиля пока не уточняются, но если верить словам менеджеров, машина прибудет в середине весны.

Hyundai Palisade нового поколения

Примечательно, но «живые» Palisade пока не увидели даже покупатели в Южной Корее, где с 20-го декабря только начали принимать официальные заявки на покупку таких машин.

При этом в Россию обещают привезти внедорожники с 9-местным салоном, где дополнительное девятое по счету место организовано спереди благодаря поднимающейся центральной консоли.

Салон Hyundai Palisade нового поколения

Напомним, с переходом в свежую генерацию Palisade сохранил архитектуру, но обзавелся увеличенным расстоянием между осями (прибавка составила 7 см).

В Корее вседорожник предлагают с 2,5-литровой «наддувной четверкой», развивающей 281 лошадиную силу и 422 Нм крутящего момента. Ассистирует ей восьмискоростная АКПП.

В более дорогих версиях этот ДВС работает в составе подзаряжаемого гибрида на 334 л.с., но в таком случае он сочетается только с 6-диапазонным «автоматом», который интегрирован в электромотор.

В России за новые Palisade, предзаказанные из Кореи, пока просят от 10 миллионов рублей.