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Всеми любимый рамный внедорожник Nissan вернули к жизни на неофициальных изображениях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Начало 2024 года ознаменовалось слухами о намерении компании Nissan воскресить свой популярный внедорожник, продававшийся под именем Xterra. Рамная машина должна была якобы расположиться в модельном ряду бренда между Pathfinder и Patrol. 

С тех пор никаких намеков на то, что Nissan действительно работает над новой генерацией Xterra, не было. Тем не менее, автомобиль уже ждут его фанаты, а это значит, что в дело включились независимые дизайнеры. Именно они показали, как мог бы выглядеть такой внедорожник в реальной жизни.

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Рендеры гипотетически возможной «ИксТерры» новой генерации опубликовали дизайнеры «Digimods Design». На подготовленных рендерах рамный внедорожник предстал с рядом деталей, которые ранее достались свежему поколению Patrol.

Речь идет о необычной оптике, а также решетке радиатора, которые почти один в один скопированы у существующей модели Patrol/Armada Y63. При этом в бампере виднеются крюки, а колеса обуты в «зубастые» шины, что явно намекает на внедорожные возможности машины. 

В качестве отсылки к предыдущей генерации Xterra независимый дизайнер решил применить в экстерьере внедорожника традиционную необычную для него линию остекления с асимметричной формой. 

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Последние новости о слиянии Honda и Nissan могут быть свидетельством того, что возрождения Xterra так и не состоится. Всем очевидно, что со стороны «Ниссан» это отчаянная попытка спастись от банкротства. 

Еще одна веская причина, по которой к возвращению рамного внедорожника компании можно относиться сдержанно, связана с высокими затратами на электрификацию модельного ряда. 

В Nissan вряд ли захотят тратить существенные суммы на финансирование внедорожника с ДВС и с большой долей вероятности сосредоточат все свои усилия на более перспективных видах техники.

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Фото:Digimods Design

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