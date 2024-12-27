Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает лед за считанные минуты

Зима сурова для всех типов транспортных средств, как электрических, так и иных. Низкие температуры заставляют автовладельцев часто прибегать к очистке лобовых стекол их машин от наледи, ведь в противном случае они будут создавать опасность для себя и других во время движения по причине отсутствия видимости.

Сегодня уже существует технология обогрева лобового стекла, но наледь сходит с них не так быстро, как хотелось бы. Однако недавно в Hyundai заявили, что начали работы над совершенно новой системой, которая растапливает лед на ветровом стекла за считанные минуты.

Технология получил название «MetalCoating Heating Glass Heating», и в отличие от традиционного обогрева «лобового» работает немного иначе. По задумке корейских инженеров, ветровое стекло сможет само выделять тепло, растапливая лед и снег исключительно быстро.

Новые стекла, разрабатываемые Hyundai, получат четыре слоя: внешний, пленку ПВБ, металлическое покрытие и внутренний. Металлическая часть включает в себя серебро (Ag), которое при протекании через него электрического тока работает как нагревательный элемент, встроенный в лобовое.

Стекло может вырабатывать собственное тепло благодаря системе питания 48 В, отдельной от системы 13,5 В автомобиля, что позволяет ему нагреваться до температуры таяния льда значительно быстрее, чем это делают традиционные системы обогрева.

Но это еще не все. Новый тип лобового стекла сможет эффективно блокировать солнечную тепловую энергию, которая является основным фактором повышения температуры в салоне машины в жаркую погоду. Отражая инфракрасное излучение и излучая собственное тепло, нагретое стекло с металлическим покрытием может блокировать более 60% всей солнечной энергии

Технология должна дебютировать в электромобилях Hyundai, а также в машинах, использующих автономное управление, но точные сроки ее появления пока не называются.