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Легендарная Toyota Celica в новом поколении может оказаться похожа на Camry XV80

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Месяц назад Toyota подтвердила возрождение своего спортивного автомобиля Celica. Более того, японский автопроизводитель успокоил фанатов этой модели информацией о том, что она не превратится в электрокар и будет работать от двигателя внутреннего сгорания.

Представить, как спустя почти 20 лет с момента исчезновения Celica с конвейера это купе может выглядеть, взялся независимый дизайнер Kleber Silva.

В своем портфолио в «Behance» художник выложил неофициальные изображения нового поколения японского спорт-купе. И эти рендеры оказались весьма любопытными.

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Toyota Celica предыдущего поколения

По мнению цифрового дизайнера, возрожденная Toyota Celica может унаследовать часть экстерьера у популярнейшей 4-дверки компании – Camry. Речь идет о седане 10-го поколения в кузове XV80, у которого автомобиль на рендерах ниже перенял оформление передней части кузова.

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Неофициальный рендеры Toyota Celica нового поколения

Что касается кормы, то там новая «Селика» будет выглядеть совершенно иначе. Вместе с покатой линией крыши, характерной для подобных машин, пока несуществующий вживую автомобиль получил необычные фонари, объединенные снизу светящейся полосой, а также бампер сложной формы с двумя патрубками выхлопа по бокам и большим стоп-сигналом посередине, намекающим на гоночные автомобили. 

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Неофициальный рендер Toyota Celica нового поколения

Техническая сторона новой Celica сейчас засекречена, но слухи из Японии говорят о том, что машине достанется двигатель мощностью около 400 лошадиных сил.

Воскреснуть легендарному спортивному купе Toyota предстоит до конца 2025 года.

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Фото:Behance

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