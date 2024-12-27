Бюджетный суббренд Toyota привезет на автосалон в Токио «заряженный» кей-кар Mira e:S Turbo

Японская марка Daihatsu раскрыла какие автомобили собирается привезти на выставку в Токио в 2025 году. В числе таких машин компании оказалась модель, ориентированная на производительность. Автомобиль получил знакомое для японцев название Mira e:S, но его дополнят приставки Turbo и Gazoo Racing.

Новинку описывают как «спортивный автомобиль начального уровня, предназначенный для расширения горизонтов автоспорта и обеспечения доступности удовольствия от вождения для всех». Эти слова намекают на то, что прототип может увидеть свое серийное продолжение.

Концепт-кар основан на модели Mira e:S второго поколения, которое существует с 2017 года. Внешне Mira e:S Turbo Gazoo Racing отличается от оригинала переработанным передним бампером со спортивным воздухозаборником, уникальным задним бампером и декоративными боковыми жабрами.

Daihatsu Mira e:S Turbo Gazoo Racing и его раллийная версия

Дополняют спортивный образ кей-кара длиной 3395 мм легкосплавные колеса BBS и спортивные кресла в салоне.

Под капотом концепта трудится крошечный 3-цилиндровый мотор рабочим объемом 660 кубических сантиметров, который был модернизирован благодаря турбонаддуву.

Раллийный вариант Daihatsu Mira e:S Turbo Gazoo Racing

В Daihatsu пока не раскрывают цифры производительности силового агрегата, но, вероятно, доработки двигателя сулят ему прибавку как минимум в 16 лошадиных сил по сравнению с оригинальным 48-сильным атмосферным ДВС.

Пару новому мотору составит механическая коробка передач, которая заменит безальтернативный вариатор. Кроме того, не исключено, что Mira e:S Turbo Gazoo Racing получит спортивную настройку шасси, которым займется ателье GR.