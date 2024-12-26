Прощай Renault Arkana. Здравствуй Dacia Bigster Coupe

Весной прошлого года Renault приняла решение избавиться от кроссовера Renault Arkana. Купе-образный «паркетник», дебютировавший в России как глобальная модель в 2018 году, пробыл на конвейере 5 лет и в 2025 году покинет ленту. Но пустовать вакантное место долго не будет.
Ходят слухи, что бюджетный суббренд Renault, продающий свои машины под маркой Dacia, готовит собственный кросс-купе, который выступит в качестве замены «Арканы».
Более того, в его основу может лечь самая новая модель этого румынского автопроизводителя – кроссовер Bigster.
Как может выглядеть модель Dacia Bigster Coupe (предполагается, что машину назовут именно так), показали дизайнеры чешского портала «Auto.cz».
Художники предполагают, что автомобиль будет копировать оригинальный кроссовер Bigster, представленный в октябре, но вплоть кормы, которая получит покатую линию крыши и заваленные стойки кузова.
О технической части машины пока информации нет, но в ее основе также будет лежать платформа CMF-B.
Двигатели новинка, скорее всего, унаследует у «Бигстера», который сейчас комплектуется бензиновыми, гибридными и газовыми моторами с отдачей от 130 до 150 лошадиных сил.
Премьеру новый кроссовер Dacia должен справить до конца 2025 года.