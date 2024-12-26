Прощай Renault Arkana. Здравствуй Dacia Bigster Coupe

Весной прошлого года Renault приняла решение избавиться от кроссовера Renault Arkana. Купе-образный «паркетник», дебютировавший в России как глобальная модель в 2018 году, пробыл на конвейере 5 лет и в 2025 году покинет ленту. Но пустовать вакантное место долго не будет.

Ходят слухи, что бюджетный суббренд Renault, продающий свои машины под маркой Dacia, готовит собственный кросс-купе, который выступит в качестве замены «Арканы».

Более того, в его основу может лечь самая новая модель этого румынского автопроизводителя – кроссовер Bigster.

Неофициальный рендер кроссовера Dacia Bigster Coupe

Как может выглядеть модель Dacia Bigster Coupe (предполагается, что машину назовут именно так), показали дизайнеры чешского портала «Auto.cz».

Художники предполагают, что автомобиль будет копировать оригинальный кроссовер Bigster, представленный в октябре, но вплоть кормы, которая получит покатую линию крыши и заваленные стойки кузова.

Неофициальный рендер кроссовера Dacia Bigster Coupe

О технической части машины пока информации нет, но в ее основе также будет лежать платформа CMF-B.

Двигатели новинка, скорее всего, унаследует у «Бигстера», который сейчас комплектуется бензиновыми, гибридными и газовыми моторами с отдачей от 130 до 150 лошадиных сил.

Премьеру новый кроссовер Dacia должен справить до конца 2025 года.