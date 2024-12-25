Владелец Tesla показал, что стало с аккумулятором его электромобиля после 250 тысяч пройденных километров «на быстрой зарядке»

Считается, что быстрая зарядка способна приводить аккумуляторы электрокаров в негодность достаточно быстро, но недавно владелец автомобиля Tesla Model 3 решил провести эксперимент и выяснить, насколько это мнение является правдой.

Мужчина воспользовался приложением «Tessie» и показал на канале «Tesla Joy», что стало с батареей его электромобиля спустя 250 тысяч километров, по ходу которых он заезжал исключительно на станции быстрой зарядки.

Результат исследования способен поменять представление многих о деградации литий-ионных аккумуляторов, связанных с ускоренным пополнением их заряда на постоянной основе.

Скриншот с канала Tesla Joy

Как уточнил обладатель Tesla Model 3, за 250 тысяч км с использованием быстрой зарядки батарея его электромобиля потеряла всего от 8 до 11 процентов емкости, что является ничтожно малой цифрой.

По словам владельца «Теслы», злоупотребление быстрыми зарядками, которые позволяют пополнять запас аккумуляторов электрокаров за 30 минут, не влияют на работоспособность их литий-ионных батарей.