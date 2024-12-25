В России появился новый компактный SUV недорогого суббренда Toyota

В России Toyota известна исключительно своими моделями, а также продукцией люксового суббренда Lexus, но в Японии у этого автопроизводителя есть еще одна субмарка – Daihatsu. Она специализируется на компактных и недорогих машинах, в основе которых лежат платформы головной компании.

Накануне Daily-Motor провел анализ предложений на российском авторынке среди «серых» импортеров и выяснил, что до РФ добралась одна из моделей Daihatsu.

Речь идет о компактном SUV Taft, который в родной для себя Японии входит в когорту так называемых «кей-каров» (машины длиной до 3400 мм).

Субкомпактный кроссовер обладает высоким дорожным просветом, короткой колесной базой и системой полного привода, что дает ему возможность неплохо чувствовать себя на бездорожье.

В основе вседорожника лежит модульная архитектура DNGA, произошедшая от оригинальной «тележки» TNGA (Toyota New Global Platform).

Приводит в движение машину «наддувная тройка» рабочим объемом 660 кубиков, выдающая максимально возможные для сегмента кей-каров 64 лошадиные силы. В паре с ней трудится вариатор.

Стоимость бюджетника Toyota в России составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Она включает в себя цену машины и все расходы по ее оформлению и доставке до Владивостока, откуда автомобиль способен доехать до любого региона страны в срок от нескольких недель.