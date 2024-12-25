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Новый компактный пикап Toyota: как он может выглядеть в серийном воплощении 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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На прошлой неделе Toyota сделала анонс новой модели, которая должна получить кузов пикап и появиться в Латинской Америке до 2027 года. Причем на этот раз это будет компактная модель, использующая не раму, а несущий кузов.

Портал «TopElectricSUV» уже начал строить предположения, как новинка «Тойоты» может выглядеть. Штатные художники этого издания накануне нарисовали первые рендеры этой модели и подкрепили свое мнение о ее возможном экстерьере свежими слухами.

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Неофициальный рендер нового пикапа Toyota (TopElectricSUV)

Внешне автомобилю, вероятно, предстоит походить на концепт-кар Toyota EPU, но оказаться компактнее его в габаритах и отличаться более сложным дизайном передней части кузова и кормы.

Машина будет иметь монококовую конструкцию, гибридную трансмиссию и, как ожидается, окажется построена на улучшенной платформе TNGA, аналогичной той, что используется в Corolla.

toyota epu

Варианты силовых агрегатов, скорее всего, включат в себя как гибридные, так и подключаемые гибридные варианты, мощностью 302 л.с. и с запасом хода только на электротяге 67 км.

Компактный пикап, вероятно, предложит опциональную систему 4×4 и будет соперничать с такими автомобилями как Fiat Toro и Ford Maverick. 

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Фото:TopElectricSUV

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