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В России стартовали продажи кроссовера Hyundai дешевле 2 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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На российском рынке вновь стал доступен компактный кроссовер Hyundai Casper, который ранее уже предлагался у нас в стране благодаря альтернативному импорту. На этот раз привезти машину в РФ обещает крупный импортер, который занимается поставками автомобилей из Кореи и Японии под заказ.

Hyundai Casper – это маленький «паркетник», длина которого составляет всего 3,6-метра. 

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Hyundai Casper

Автомобиль выделяется на фоне остальных моделей «Хендэ» необычным внешним видом с экстравагантно оформленной передней частью кузова (большие крупные фары и контрастная решетка радиатора, встроенная в бампер), а также небольшими колесами и задними дверьми с ручками, спрятанными в стойках.

Несмотря на статус малолитражки у кроссовера есть даже рейлинги на крыше. 

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Hyundai Casper

Приводит в движение «Каспер» литровый бензиновый мотор, развивающий 100 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и переднеприводная система.

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Салон Hyundai Casper

Продавец обещает доставить машину из Южной Кореи всего за 3 недели с момента оформления заказа. Сделать это под ключ он предлагает за сумму в 1 миллион 787 тысяч рублей. 

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Фото:Hyundai

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