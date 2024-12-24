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Менеджеры Volkswagen готовы отказаться от бонусов ради компании

Текст: Ростислав Архипов
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Около 4000 руководителей Volkswagen откажутся от бонусов в размере около 10 процентов от их годового дохода в следующем году и в 2026 году, с дальнейшими меньшими сокращениями до 2030 года. Это один из результатов переговоров VW с профсоюзом на тему того, как сделать крупнейшего автопроизводителя Европы более конкурентоспособным, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Члены профсоюза призывают высшее руководство, в том числе генерального директора Оливера Блюма (на фото), отказаться от еще большей долю своей зарплаты, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Эти меры являются частью сделки по реструктуризации, направленной на сокращение затрат бренда VW без закрытия заводов.

Немецкая пресса пишет, что о новых забастовках пока не может идти и речи, поскольку стороны ведут переговоры. Но несмотря на то, что обе стороны приветствовали достигнутое соглашение, сокращения бонусов топ-менеджменту VW оказались менее радикальными, чем первоначально предлагали в профсоюзе. 

Напомним, Volkswagen сталкивается с сокращением доли рынка в Китае и снижением спроса на электромобили в Европе и США, что сильно бьет по бизнесу автопроизводителя.

В качестве решения этого вопроса компания видела сокращение штата сотрудников и закрытие заводов в Германии, но столкнулась с жестким отпором со стороны профсоюза.

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Фото:Volkswagen Australia
ИСТОЧНИКSüddeutsche Zeitung

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