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Японские СМИ: слияние Honda и Nissan не окажет никакого влияния их ближайшие новинки

Текст: Алексей Шмидт
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ниссан лиф и эльгранд нового поколения

Одна из самых интересных новостей этой недели в автомобильной среде – слияние компаний Honda и Nissan, которые считают, что таким образом им удастся дать отпор наступлению китайских автопроизводителей. 

В будущем к этой паре может присоединиться еще одна японская марка Mitsubishi, но окончательное решение в этом вопросе еще не принято.

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Рендер нового Nissan Leaf (Best Car)

Объединение «Хонды» и «Ниссана» окажет существенное влияние на планы компаний и их модельные ряды, но, если верить инсайдерам из Японии, все запланированные последние новинки этих автопроизводителей до решения о слиянии выйдут в срок и не будут пересмотрены в технической части.

Журнал «Best Car» пишет, что синергия от партнерства Honda и Nissan начнется до 2030 года, но полноценный эффект от этого можно будет увидеть только в начале следующего десятилетия.

Nissan до этого времени обещал выпустить на рынок новые Leaf и Kicks, которые ждут в 2025 году, а также в 2026 году возродить минивэн Elgrand. 

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Рендер нового Nissan Elgrand (Best Car)

«Все эти автомобили уже находятся на финальной стадии разработки и приближаются к критическому моменту, когда можно будет предположить, что они выйдут без влияния бизнес-интеграции. Поклонники обеих компаний не будут разочарованы», – говорится в статье японских журналистов.

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Фото:Best Car
ИСТОЧНИКBest Car

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