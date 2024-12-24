ДомойАвтоновости сегодняХодят слухи, что Toyota воскресит минивэн Estima

Ходят слухи, что Toyota воскресит минивэн Estima

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия burlappcar toyota 1 4 1

Автомобильная отрасль переживает некий ретро-подъем, в котором автопроизводители то и дело воскрешают старые модели. Одним из них является Toyota, которая, по слухам, готовит современное переосмысление минивэна Estima.

По информации японского журнала «Best Car», очередной новой/старой моделью «Тойоты» может стать готовящаяся к возобновлению производству Estima, которая на некоторых рынках предлагалась под именем Previa.

Пойдет ли компания на этот шаг пока доподлинно неизвестно, но американский портал «The Drive» считает, что целесообразности в этом практически нет, учитывая, что в гамме Toyota сейчас есть аналогичный по формату минивэн Sienna, ожидающий смены генерации.

98f3df481da6496f9a9eff9447b40f8b 1200 1

Если проекту все же действительно дадут «зеленый свет», то журналисты ждут от нее возвращение к истокам, когда автомобиль имел силуэт яйца.

Что касается технической стороны машины, то здесь в Toyota могут пойти на тривиальный шаг и сделать новую Estima/Previa чистым электромобилем. Таким образом он не будет создавать внутреннюю конкуренцию Sienna, а бросит перчатку в сторону немецкого Volkswagen ID.Buzz.

Но пока все это лишь предположения, которые не подкреплены никакими официальными заявлениями со стороны «Тойоты».

Наш Телеграм и Google News

Фото:Best Car
ИСТОЧНИКBest Car

Читайте также:

Последние новости:

В России стартовали продажи кроссовера Hyundai дешевле 2...

Остановка «АвтоВАЗом» производства Лады Весты-универсал оказалась слухами

Инсайдеры опровергли остановку «АвтоВАЗом» сборки легендарной «Лады Нивы»

Менеджеры Volkswagen готовы отказаться от бонусов ради компании

Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) вновь засветился на...

Японские СМИ: слияние Honda и Nissan не окажет...

В США оценили новую Лада Нива Спорт от...

В России продали более 1,5 миллиона новых автомобилей в 2024...

Журналисты Формулы 1 назвали главные технические новинки, определившие...

Как может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения...

Неофициальные рендеры

Россияне массово украшают автомобили к Новому Году, но...

Почти все водители электромобилей не променяют их на...

В России стартовали продажи исполинского американского пикапа за...

Инспектор ГАИ рассказал, почему лучше не складывать боковые...

Mazda CX-5 в новом кузове: появились изображения одного...

Неофициальные рендеры

Дочка «АвтоВАЗа» приступила к производству внедорожников «Лада Нива...

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+