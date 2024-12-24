Ходят слухи, что Toyota воскресит минивэн Estima

Автомобильная отрасль переживает некий ретро-подъем, в котором автопроизводители то и дело воскрешают старые модели. Одним из них является Toyota, которая, по слухам, готовит современное переосмысление минивэна Estima.

По информации японского журнала «Best Car», очередной новой/старой моделью «Тойоты» может стать готовящаяся к возобновлению производству Estima, которая на некоторых рынках предлагалась под именем Previa.

Пойдет ли компания на этот шаг пока доподлинно неизвестно, но американский портал «The Drive» считает, что целесообразности в этом практически нет, учитывая, что в гамме Toyota сейчас есть аналогичный по формату минивэн Sienna, ожидающий смены генерации.

Если проекту все же действительно дадут «зеленый свет», то журналисты ждут от нее возвращение к истокам, когда автомобиль имел силуэт яйца.

Что касается технической стороны машины, то здесь в Toyota могут пойти на тривиальный шаг и сделать новую Estima/Previa чистым электромобилем. Таким образом он не будет создавать внутреннюю конкуренцию Sienna, а бросит перчатку в сторону немецкого Volkswagen ID.Buzz.

Но пока все это лишь предположения, которые не подкреплены никакими официальными заявлениями со стороны «Тойоты».