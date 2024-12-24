В России продали более 1,5 миллиона новых автомобилей в 2024 году

В России спрос на автомобили вернулся к докризисным цифрам, однако он вряд ли сможет продолжить не только рост, но и удержится на этой отметке, полагает издание «74».

Несмотря на то, что цены по ходу 2024 года на автомобили росли, продажи машин шли быстрыми темпами. Причем настолько, что это позволило рынку вернуться по спросу к докризисным значениям.

За 2 недели до конца этого года объем реализованных легковых машин в стране превысил отметку в 1 миллион 500 тысяч единиц.

По словам экспертов, 2024 год оказался удачным не только для китайских автомобильных марок, фактически захвативших в свои руки весь бизнес ушедших из страны зарубежных брендов, но и для «АвтоВАЗа».

В декабре Lada установила рекорд по количеству произведенных машин, превысив отметку в 500 тысяч штук.

Журналисты опросили глав автомобильных дилеров на тему того, завершено ли переформатирование российского авторынка и можно ли назвать нынешние результаты продаж машин выходом из кризиса, но все они указывают на то, что на будущее рынка напрямую связано с тем, как будет развиваться ситуация в экономике страны.