В России стартовали продажи исполинского американского пикапа за почти 11 миллионов рублей

В России начали продавать очередную новинку параллельного импорта, которая приехала к нам не из соседних стран, а из далеких Соединенных Штатов Америки, выяснил Daily-Motor.Ru.

Частное лицо из Санкт-Петербурга опубликовало объявление в популярном автомобильном классифайде, в котором рассказало подробности об этой машине. Речь идет об исполинском пикапе Chevrolet Silverado, который привезли ранее из Северной Америки.

По словам продавца, это самое выгодное предложение на сегодняшний день на рынке, поскольку «курс летит в космос, а таможенные платежи с утилем туда же».

Автомобиль представляет собой флагманскую версию Silverado (вариант ZR2), которая отличается улучшенными внедорожными качествами и самым производительным в гамме мотором.

Особенностью такого пикапа называют усиленную подвеску с увеличенной амплитудой работы, регулируемыми многоклапанными амортизаторами, а также металлические бамперы, «зубастые» шины All-Terrain и многое другое.

Под капотом Silverado ZR2 установлен 6,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, выдающий 420 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система полного привода с электронными блокировками переднего и заднего дифференциала, а также двухскоростной «раздаткой».

Сколько стоит такой автомобиль? За новую машину без пробега ее продавец хочет выручить 10 миллионов 899 тысяч рублей.