«АвтоВАЗ» рассказал, сколько в среднем получают работники заводов Lada

Принято считать, что «АвтоВАЗ» платит простым работникам заводов Lada небольшие зарплаты, тогда как топ-менеджеры получают заметно больше. Как в реальности обстоят дела в этом важном параметре рассказали в руководстве компании.

Вице-президент отдела «АвтоВАЗа» по персоналу и соцполитике Дмитрий Михаленко, давший интервью изданию «Тольятти 24», заявил, что в 2024 году (по итогам прошедших одиннадцати месяцев) средняя заработная плата работников заводов Lada превысила сумму в 99 тысяч рублей.

По словам топ-менеджера российского автогиганта, без учета руководящих должностей, сотрудники «АвтоВАЗа» зарабатывают в среднем по 94 тысячи 960 рублей.

Более того, утверждается, что индексация зарплат работников компании идет опережающими инфляцию темпами (за текущий год этот показатель суммарно составил 14%).

Что интересно, несколько дней назад паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» выложил перечень открытых вакансий со специальностями, которые требуются компании. И в этом списке заработные платы выглядят уже не так привлекательно, как рассказывают топ-менеджеры российского автопроизводителя.

К примеру, потолок зарплаты для инженера, инженера-конструктора и инженера-технолога составляет 56 тысяч 900 рублей, а технику и технику-конструктору готовы платить максимум 39 тысяч 300 рублей.