В России начали предлагать Abarth 595-695 из Европы 

Частные покупатели продолжают ввозить в Россию автомобили по параллельному импорту. Причем едут такие машины, в том числе из Европы.

Так, недавно один из частников предложил на популярной доске объявлений покупателям приобрести модели итальянской марки Abarth, которая прославилась своими «заряженными» модификациями машин компании Fiat.

По словам продавца, он готов привезти из Европы модели Abarth 595-695 в различных версиях. Мощность европейских спецификаций этих автомобилей варьируется от 165 до 185 лошадиных сил.

«Это не электро, а настоящий автомобиль с бензиновым ДВС, для тех, кто умеет ездить, а не только кнопки на экране нажимать! Это не Fiat 500 на «чипе и в обвесе», это абсолютно другой автомобиль, имеющий свой двигатель, тормоза, подвеску и трансмиссию! Настоящая карманная ракета, дарящая эмоции намного ярче любого суперкара», – пишет авто объявления.

Кроме того, продавец отмечает, что речь идет о якобы «правильной» европейской спецификации, а не об американской, которая «только выглядит и урчит красиво, но не едет».

За новые Abarth 595-695 частное лицо, готовое привезти такие машины в Россию, просит 5 миллионов 500 тысяч рублей, но отмечает, что речь идет о стоимости «топовых» комплектаций с «роботом», а не о начальных версиях с «механикой», которые обойдутся покупателям дешевле.