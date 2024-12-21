Новый Pajero Mini есть в планах Mitsubishi, но всех ждет неожиданный сюрприз

Компания Mitsubishi может вернуть на конвейер внедорожник Pajero Mini. О таком развитии событий пишет японское инсайдерское издание «Best Car», которое предполагает, что воскрешенный компактный вездеход может стать достойным конкурентом Suzuki Jimny, но шансов на это у него будет откровенно немного.

Рецепт возвращения «Паджеро Мини» выглядит проще, чем многие думают – автомобиль вряд ли сохранит рамную конструкцию, которая обошлась бы компании в существенные траты.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Mini (Response)

Вместо этого инженеры «Митсу» объединят усилия с родственным по альянсу Nissan, воспользовавшись общей платформой моделей Nissan Dayz и Mitsubishi eK Wagon. «Тележка» подразумевает использование переднего типа привода и компактного двигателя объемом около 660 куб/см.

За систему полного привода в машине будет отвечать муфта, расположенная на задней оси, поэтому реального соперничества с Suzuki Jimny на бездорожье у гипотетически возможного Pajero Mini нового поколения не получится.

В Mitsubishi пока не подтверждают информацию о возможном возвращении «Паджеро Мини», однако японские СМИ уверены, что машина появится уже совсем скоро – в 2025 году.