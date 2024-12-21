Chevrolet Corvette превратили в хардкорный внедорожник: что из этого вышло

Владельцы Chevrolet Corvette знают, для чего изначально создавался их автомобиль и не суются на бездорожье. Тем не менее такие машины хорошо поддаются всевозможным модернизациям, а их обладатели могут превращать спортивные авто в настоящие гоночные болиды.

Однако владелец этого «Корветта» явно не фанат быстрой езды и является поклонником «Офф-Роуда». По крайней мере только этим можно объяснить столь странный тюнинг его машины.

В соцсети «Reddit» набирает популярность пост с фотографией Chevrolet Corvette, превращенного в хардкорный внедорожник.

Внедорожный Chevrolet Corvette (Reddit)

Культовый американский спортивный автомобиль оснастили «зубастыми» покрышками, которые явно предназначены для внедорожника или пикапа, но не для спорткара. Более того, машине существенно нарастили клиренс, что позволит ей навязать борьбу на бездорожье даже некоторым современным кроссоверам.

Дополнили внедорожный тюнинг Corvette ряд деталей, придающих машине большей внешней агрессивности.

К примеру, владелец спорткара установил рельефный пластиковый кофр на заднюю часть кузова, а также нанес наклейки на задние крылья с надписью «Trail Boss». А еще на машине красуется номерной знак «4X4C6», намекающий, что речь идет о полноприводном автомобиле.