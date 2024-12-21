Владелица Bugatti Chiron захотела подстаканник: ей напечатали его на 3D-принтере

Несмотря на то, что Bugatti Chiron позиционируется как вершина роскоши, по крайней мере, когда речь идет о гиперкарах, на самом деле у него нет подстаканников.

Предпринимательница Шеннон Раллстон из Штатов, владеющая несколькими выполненными на заказ Chiron Super Sports, поделилась в своих соцсетях, что пролила сладкий напиток в открытое хранилище дверной карты своей машины, и ей это надоело.

На запрос бизнес-вумен ответила сама Bugatti, которая в качестве рождественского подарка решила специально для женщины подготовить подстаканник, не предусмотренный в Chiron от слова совсем. Но реализовать затею было решено необычным способом – задействовав 3D-принтер.

Получившаяся деталь отлично вписалась в интерьер дорогущего гиперкара. Подстаканник включил в себя два разных слота для напитков – больший для бутылок с водой и меньший для банок с газировкой или стаканчиков с кофе.

Более того, на подстаканник Bugatti нанесла имя владелицы машины.