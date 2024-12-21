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Что будет, если скрестить Toyota Celica и Toyota RAV4

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин.
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Новость о возвращении Toyota Celica будоражит японских поклонников спортивных автомобилей, ведь компания собирается продолжить создавать машины, которые созданы в первую очередь для водителей. 

Но еще приятнее, что в «Тойоте» не решились возрождать одно из культовых названий в истории своих спортивных авто в кроссовере или внедорожнике, как это с недавнего времени делают ее конкуренты.

Впрочем, это не мешает некоторым энтузиастам создавать собственные коллаборации кустарным способом. Недавно одна из таких работ появилась в США, где владелец Toyota RAV4 и Toyota Celica решил объединить их между собой в буквальном смысле.

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Toyota Celica и Toyota RAV4 в одном кузове (Reddit)

Автомобиль-Франкенштейн получил переднюю часть кузова от «Селики» шестого поколения, которую умелец состыковал с кормой «РАВ4».

Вышло что-то очень странное и сильно напоминающее оригинальную Celica, но со значительно увеличенным клиренсом и высоким кузовом. 

Что касается планов Toyota по возрождению настоящей «Селики», то работы над машиной начались еще в прошлом месяце. Информации о том, какой двигатель достанется автомобилю, пока нет, но ходят слухи, что спорткар получит один из новых 1,5- или 2-литровых агрегатов Toyota, способных работать на разных видах топлива.

Фото:Reddit

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