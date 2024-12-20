В Формуле 1 определились составы гонщиков всех команд на 2025 год

Накануне мы сообщали, что команда Формулы 1 «Ред Булл» уволила своего действующего пилота Серхио Переса, а спустя день стало известно, кто займет его место в австрийском коллективе.

Как и предполагалось, этим гонщиком оказался Лиам Лоусон, ранее выступавший за «Рэйсинг Буллс». А теперь выяснилось, что вместо Лоусона в команде из Фаэнцы будет выступать Исак Хаджар из Формулы 2.

Таким образом, спустя почти 2 недели с момента окончания сезона Ф1 2024 года определились все пары боевых пилотов Формулы 1 на следующий год. Вот как выглядит итоговый список:

Команда «Ред Булл»: Макс Ферстаппен/Лиам Лоусон;

Команда «Феррари»: Льюис Хэмильтон/Шарль Леклер;

Команда «МакЛарен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;

Команда «Мерседес»: Андреа Кими Антонелли/Джордж Рассел;

Команда «Альпин»: Джек Дуэн/Пьер Гасли;

Команда «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо/Лэнс Стролл;

Команда «Рейсинг Буллс»: Исак Хаджар/Юки Цунода;

Команда «Заубер»: Габриэль Бартолетто/Нико Хюлькенберг;

Команда «Вильямс»: Карлос Сайнс/Алекс Албон;

Команда «Хаас»: Оливер Бирман/Эстебан Окон.