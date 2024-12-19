Red Bull расстается с Пересом в конце сезона Формулы 1 2024 года

Концовка сезона Формулы 1 ознаменовалась слухами о прекращении сотрудничества команды Red Bull и Серхио Переса из-за неудовлетворительных результатов мексиканца, но все они пресекались его отцом. Однако теперь все известно официально.

Присоединившийся к Red Bull в 2021 году и одержавший в общей сложности пять побед Перес покидает австрийский коллектив.

Сам Чеко пока не раскрывает свои планы, но, похоже, гонщик уверен, что продолжит карьеру в Ф1. По крайней мере на это намекает его заявление в официальном пресс-релизе:

«Скоро мы встретимся снова. И помните… Никогда не сдавайтесь».

Что касается вакантного места в Red Bull, то здесь пока также ничего не понятно. Скорее всего его займет один из гонщиков молодежной программы Red Bull Racing – Лиам Лоусон или Юки Цунода, в этом сезоне выступавшие в дочерней команде Racing Bulls.