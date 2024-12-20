У Volkswagen не получается договориться с профсоюзом

Volkswagen и профсоюз IG Metall до сих пор не достигли соглашения на этой неделе после более чем 64 часов переговоров. Немецкий автоконцерн надеялся прийти к компромиссу со своими работниками до Рождества, но в профсоюзе заявили, что «по ряду ключевых вопросов все еще существуют разногласия», пишет «AutoWeek».

История повторяется, ведь ранее сообщалось, что Volkswagen и профсоюз не смогли прийти к соглашению. Ранее в этом году Volkswagen объявил о крупной реорганизации, связанной с кризисом в компании.

Немецкий автопроизводитель столкнулся с высокими затратами и сильной конкуренцией со стороны китайских компаний. В прошлом квартале прибыль VW упала на 64 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Чтобы снизить расходы, Volkswagen хочет сократить десятки тысяч рабочих мест в Германии и закрыть три из десяти заводов в стране, что привело к большому недовольству профсоюза. На предприятиях VW вспыхнули забастовки.

Переговоры продолжаются уже долгое время, но решения, которое устроило бы всех участников, до сих пор не видно.