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Трехрядная Tesla Model Y появится раньше, чем все думали

Текст: Алиса Шашкова

Автомобиль дебютирует вместе с обновленным кроссовером уже в следующем месяце

менее 2 мин.
2025 Tesla Model Y

Tesla готовится к выходу обновленной версии электромобиля Model Y, который использует внутреннее обозначение «Juniper».

Ожидается, что премьера машины состоится в начале 2025 года. Более того, у этой модели появится в том числе трехрядная версия, пишет китайское новостное издание «LatePost», сообщение которого приводит «СarNewsChina».

По данным «поднебесного» портала, рестайлинговая Tesla Model Y и ее новый 3-рядный вариант будут производиться на заводе Tesla Giga в Шанхае. Их сборка должна начаться в январе, хотя ранее говорилось, что это произойдет не раньше второй половины 2025 года. 

Никакой дополнительной информации о более вместительной Model Y за исключением того, что она будет шестиместной, нет.

Ранее инсайдеры писали, что 6-местный электрокар получит удлиненную колесную базу, а также крошечный последний ряд сидений, на котором смогут разместиться только дети.

Источник:CarNewsChina
Фото:Соцсети

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