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В России начали продавать новые пикапы Volkswagen 

Текст: Алексей Шмидт

Стало известно, сколько они стоят

менее 2 мин.
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Российский авторынок пополнился еще одной моделью компании Volkswagen, которую ввозят к нам по альтернативным схемам поставок. Этим автомобилем оказался пикап Amarok актуального поколения, официальная премьера которого состоялась в 2022 году.

В 2023 году такие машины уже предлагались на российском авторынке, но затем с исчерпанием запасов «серые» дилеры перестали ввозить их из-за низкого спроса. Но, похоже, интерес к немецким утилитарникам снова подрос и «Амароки» вновь стали объектом параллельного импорта.

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Volkswagen Amarok 2024

До рынка РФ добрались машины с полным приводом 4×4, межосевым дифференциалом, «понижайкой» и 3-литровым дизельным мотором V6 Tdi. Его отдача составляет 241 лошадиную силу, а в качестве помощника для двигателя выступает десятидиапазонная автоматическая коробка передач. 

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Салон Volkswagen Amarok 2024

Пикап способен перевозить грузы массой более 1,1-тонны, а также буксировать до 3,5-тонны и преодолевать броды, глубина которых составляет 0,8-метра.

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Volkswagen Amarok 2024

Как выяснил Daily-Motor, стоимость новых VW Amarok в России сейчас составляет от 8 миллионов 900 до 10 миллионов 990 тысяч рублей. 

Фото:Volkswagen

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