«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер Lada на полностью российской платформе

«АвтоВАЗ», работающий над новым кроссовером Lada с 2022 года, наконец-то подтвердил дату запуска этой перспективной модели официально. Ряд СМИ до этого предполагал, что новинка «Лады» увидит свет в 2025 году, но их надеждам не удалось оправдаться.

Когда появится новый кроссовер Lada

Согласно информации, раскрытой президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым в интервью изданию «Vesti», автомобиль отправят в серийное производство не раньше первой половины 2026 года.

Что за кроссовер Lada

Концепт-кар Lada C-Cross 2008 (АвтоВАЗ)

Слухи о появлении новой модели в линейке «АвтоВАЗа» ходили много лет, но долгое время компания отказывалась подтверждать их официально.

На данный момент проект носит название B-Plus Cross и представляет собой «паркетник» с высоким клиренсом и передним типом привода, построенный на российской платформе B/C, которая ранее легла в основу семейства Vesta.

Никаких подробностей о дизайне и габаритах пока нет, но инсайдеры сообщают, что автомобиль унаследует у «Весты» основание кузова, тогда как все панели для него спроектируют с нуля.

Что по технике

Техническая сторона машины также пока засекречена, но есть основания полагать, что кроссовер будет комплектоваться китайским турбированным двигателем, заимствованным у популярного в России «паркетника» Haval Jolion.

В пару к нему ждут роботизированную трансмиссию с несколькими «внедорожными» режимами работы.