Новый электрический внедорожник Honda впервые показан официально

У Honda большие планы на сегмент электромобилей. Вслед за кроссовером Prologue, который компания построила не без помощи General Motors, японский автопроизводитель собирается впервые сделать все самостоятельно.

Ранее «хондовцы» анонсировали линейку Honda 0 Series. Она была представлена в 2023 году в виде концепт-кара седана с клинновидным обликом и оглядкой на DeLorean DMC-12.

Но на этот раз японцы пошли дальше и выложили в Сеть тизер другой модели из этой же серии – некоего электрического внедорожника, который войдет в линейку 0 Series.

Тизер новой электрической модели Honda

Как можно заметить на опубликованном изображении, машине достанется оквадраченный кузов, который практически наверняка обеспечит ей вместительный салон.

Сзади автомобиль получит U-образную светодиодную полосу и пару светодиодных стоп-сигналов, а также выступающий наружу бампер.

Когда новинка появится в виде серийной машины пока неизвестно. Первым на рынок должен выйти электрический седан – конкурент Tesla Model 3, дебют которого ждут в 2026 году.