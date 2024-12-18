Автомобиль на водороде: владелец Toyota Mirai раскрыл всю горькую правду о таких машинах

Автомобили, работающие на водороде, появились достаточно давно, но так и не получили широкого распространения в автопроме. Тем не менее некоторые компании ради имиджа выпускают такие машины, а ряд людей даже покупают их и эксплуатируют. Но владение водородным автомобилем не всегда так выгодно и удобно, как это рекламируют автопроизводители.

Владелец Toyota Mirai – одного из самых популярных водородных автомобилей на планете – поделился правдой о своем опыте эксплуатации такого вида машины. Мужчина дал интервью YouTube-каналу Mirai Club, в котором рассказал, что пополнение его водородомобиля топливом действительно происходит быстрее, чем зарядка электромобиля, но здесь есть один важный нюанс.

Устройство водородомобиля Toyota Mirai

По словам обладателя Mirai, найти заправочную водородную станцию очень сложно, не говоря уже о том, что эксплуатировать машину далеко не так дешево, как все думают.

Пополнение бака автомобиля водородным топливом может обходиться ему до 180 долларов или примерно 18 тысяч рублей по текущему курсу. При этом его запаса будет достаточно примерно на 550 километров.

Заправка автомобиля Toyota Mirai водородным топливом

В итоге самый распространенный ресурс во Вселенной стоит дороже не только электричества, но и даже бензина. И связано это с тем, что для использования водорода в качестве топлива его необходимо правильно хранить и постоянно подвергать давлению.

Процесс является дорогостоящим и сложным, что делает эксплуатацию водородных автомобилей для их владельцев недешевой и проблематичной (из-за отсутствия широкого распространения таких заправочных станций).