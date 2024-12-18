Лада Искра от «АвтоВАЗа» всё ближе к серийному производству – вот что о ней известно

Компания «АвтоВАЗ» продолжает подготовку к началу серийного производства Лада Искра – семейства автомобилей, которое включит в себя не только седан, но и универсал, а также кросс-универсал. В преддверии запуска машины в «серию» мы решили напомнить все подробности, которые известны о Lada Iskra на сегодня.

Что за Лада Искра

Лада Искра-седан (АвтоВАЗ)

Это новое семейство в модельной гамме «АвтоВАЗа», которое построят на уникальной для компании платформе CMF-B. «Тележка» обладает иностранными корнями и изначально создавалась усилиями инженеров Dacia и Renault. Сейчас на ней строятся такие модели как Duster нового поколения и Dacia Bigster, но в случае с «Искрой» все будет немного иначе.

Проблемы с платформой

В 2022-м году с уходом Renault из «АвтоВАЗа» российским инженерам пришлось спешно искать способы не отказываться от перспективной модели Lada Iskra и в итоге было принято решение сохранить автомобиль в планах, но переделать платформу под российские комплектующие. Задача казалась нереализуемой, но, похоже, у «вазовцев» это получилось.

Позиционирование

В модельной иерархии Ладе Искре придется расположиться между двумя бесстеллерами «АвтоВАЗа» – Лада Гранта и Лада Веста. Первым на рынок должен выйти седан, длина которого составит примерно 4,4-метра, а расстояние между осями будет равно 2,6-метрам, но затем появятся автомобили в других кузовах, в частности универсал и кросс-универсал.

Техническая часть

Ожидается, что список оснащения «Искры» включит в себя те же двигатели, которыми комплектуются модели Гранта и Веста. Речь идет о восьмиклапанном моторе с индексом 11182 на 90 лошадиных сил и шестнадцатиклапанном агрегате 21127, выдающим 106 л.с. В качестве трансмиссий выступят 6-скоростная «механика» или вариатор одной из китайских компаний.

Сроки запуска и цены

Серийное производство Lada Iskra должно стартовать уже в марте будущего года. С ценами пока ничего неизвестно, но очевидно, что стоимость базовой модели вряд ли окажется дешевле 1 миллиона рублей.