Nissan Patrol сделали еще более внедорожным для спасателей

В начале сентября Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol. Машина, позиционирующаяся как конкурент Toyota Land Cruiser, лишился мотора V8, но сохранила раму и свои внедорожные способности. Но в Австралии новый «Патрол» пока недоступен, что вынуждает местные службы спасения использовать автомобиль предыдущего поколения.

На днях служба скорой помощи «Зеленого континента» ACT включила в свой автопарк Nissan Patrol, но не простой, а существенным образом доработанный. Машину собираются использовать в поиске и доставки в больницу людей, заблудившихся в местных пустынях.

Созданный на базе генерации Y62 внедорожник оснащен 5,6-литровым мотором V8 и системой полного привода.

Машина отличается от обычного внедорожника наличием стального бампера с лебедкой и крюками, «зубастых» покрышек, а также экспедиционного багажника на крыше, шноркеля и дополнительного внутреннего оснащения для спасения жизней (носилки, кислородная маска, дефибриллятор и так далее).

Ранее в число спасательных машин Австралии вошел другой знаменитый внедорожник из Японии – Toyota Land Cruiser 200. Но его использует не служба скорой помощи, а полиция, работающая в тех же отдаленных районах страны.