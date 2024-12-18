Новое поколение Ford EcoSport появится в 2025 году: чем удивит новый кроссовер

Как и предполагалось в международной прессе чуть более года назад, Ford работает над возвращением модели EcoSport в свой глобальный портфель. После того, как в 2023 году компактный кроссовер был снят с производства в Европе, инженеры американской компании взялись за создание его преемника, запуск которого запланирован на середину 2025 года.

Главным рынком сбыта для нового Ford EcoSport станет Европа, где ему предстоит компенсировать уход важных для компании моделей, таких как Fiesta и Focus.

Предполагается, что в новом поколении «ЭкоСпорт» обзаведется другим дизайном, который отличится более брутальным экстерьером с трехкомпонентными светодиодными ДХО, расположенными рядом с совершенной иной решеткой радиатора. Чуть ниже установят вертикальные блоки основного света.

Профиль машины поменяется благодаря прямым линиям, а арки и пороги обзаведутся менее выраженным неокрашенным пластиком и серебристыми накладками по бокам.

Техническая сторона модели пока не раскрывается, но в самом Ford уверяют, что свежий EcoSport окажется мультиэнергетической моделью (что бы это ни значило).

В гамме компании новинка расположится на ступеньку ниже «паркетника» Puma и будет конкурировать на рынке с Dacia Duster.