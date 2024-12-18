Внедорожник Suzuki Jimny теперь можно сделать мощнее на 30%

Внедорожник Suzuki Jimny пользуется бешеной популярностью в ЕС, Азии и Австралии. И хотя у крошечного внедорожника практически нет недостатков, все фанаты этой модели единогласно согласятся с тем, что она отчаянно нуждается в большей мощности.

Решить эту проблему взялась австралийская компания Harrop Engineering, выпустившая комплект нагнетателя TVS900 для JB74 Suzuki Jimny, который превращает Jimny из вялого внедорожника в чуть более быстрый.

Заводской 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор Jimny развивает всего 100 лошадиных сил и 107 Нм крутящего момента, но благодаря турбине эти цифры удалось увеличить до 134 «сил» и 149 Нм соответственно.

Прирост мощности более чем на 30% должен обеспечить водителю больше впечатлений при езде по трассе. При желании цифры производительности можно будет увеличить еще больше, если вывести воздухозаборник наружу (прибавка должна составить от 5 до 10 лошадиных сил).

Тюнеры обещают интеграцию турбины для Jimny на уровне оригинального оборудования, а значит соответствие системы требованиям по выбросам и надежности.

Вот только в какую сумму обойдется такая доработка пока неизвестно.