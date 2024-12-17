Toyota Fortuner третьего поколения (2025): раскрыты ключевые изменения популярного внедорожника

Toyota Fortuner является одним из самых популярных внедорожников в Азии. Более того, он хорошо известен в том числе российским покупателям, поскольку долгое время предлагался у нас официально.

Первая генерация «Удачника» (именно так можно перевести название машины с английского) появилась в 2009 году и пережила рестайлинг в 2012-м, за которым последовал переход в новое поколение в 2016 году и обновление в 2020-м. Теперь в Toyota работают над свежей итерацией Fortuner, которая, по слухам, будет представлена в 2025 году.

Сроки запуска машины в продажу пока не подтверждены, но, скорее всего, это произойдет ближе к 2026 году. Вот что известно об этой перспективной модели на сегодняшний день.

Новый «наддувный» бензиновый мотор

В сообщениях ряда СМИ говорится, что новый Fortuner получит под капот 2-литровый бензиновый турбомотор, который также будет доступен для других моделей Toyota нового поколения, в том числе свежих Celica и MR2.

Двигатель будет настроен на специальную для внедорожника выходную мощность и крутящий момент. Ожидается, что мотор заменит под капотом Fortuner существующий 2,8-литровый турбодизель на 204 лошадиные силы, а также окажется примерно на 30% более энергоэффективным и экологичным, чем его предшественник.

Новая платформа

С переходом в третье поколение Fortuner должен перебраться с платформы IMV на новую «тележку» TNGA-F, которая ранее легла в основу других популярных внедорожников автопроизводителя.

Существенные перемены в дизайне

Рендеры Toyota Fortuner 3 поколения (SRK Designs)

Ожидается, что новая генерация Toyota Fortuner получит совершенно новый экстерьер. Внедорожнику пророчат другую решетку радиатора, пересмотренные кластеры фар со встроенными дневными ходовыми огнями, а также модернизированные бамперы, более тяжелую облицовку кузова из пластика и новые 2-цветные легкосплавные колесные диски.