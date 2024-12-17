Во Франции объяснили, почему у Dacia не будет своего фургона

В Европе вновь становятся популярными фургоны, которые многие переоборудуют в дома на колесах. Одним из производителей, выпускающих самые бюджетные машины в «Старом Свете», является Dacia (субмарка Renault). И многие европейцы надеялись, что когда-то собственный фургон подготовит этот румынский автопроизводитель.

Более того, такие машины показывали на неофициальных рендерах независимые художники (к примеру, иллюстрации в статье), а пресса сообщала о том, что в руководстве Dacia вполне могут создать автомобиль для этого сегмента.

Но, судя по всему, никакого фургона от «Дачии» ждать не стоит. Как пишет французский портал «Automobile-Magazine», для того, чтобы такой автомобиль снискал популярность, он должен быть недорогим, однако реализовать эту задумку будет непросто.

В Европе постоянно добавляются ограничения в области безопасности. В частности, стандарты GSR2, вступившие в силу в июле прошлого года, вводящие ряд обязательного оборудования в базовую комплектацию машин, значительно увеличит стоимость разработки фургона Dacia.

Не говоря уже о появлении в гамме этой машины 100-процентных электрических моторов, не совместимых с фургонами, либо гибридных силовых установок, стоимость которых гораздо выше, чем ДВС.

По мнению авторов заметки во французской прессе, фургон Dacia имел бы больше шансов на выход более 10 лет назад, когда Renault разработала актуальный Trafic.

Тогда рынок такой техники был менее оживленным, а у компании не было нынешнего имиджа, в котором она не может позволить себе откровенно низкокачественную машину.