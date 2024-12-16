В последние годы ходят активные слухи о том, что румынский суббренд Renault, известный как Dacia, собирается выпустить собственный фургон, способный удивить ценой. Предполагается, что речь идет о машине с именем Sandman 4×4, которая внешне будет обладать дизайнерскими решениями кроссоверов Dacia Duster и Bigster, а технически унаследует у них систему полного привода.

Как мог бы выглядеть такой фургон представил художник студии «AutomagzPro», который превратил гуляющие по Сети низкокачественные снимки макета машины в рендеры.

В видении дизайнера Dacia Sandman 4×4 – это внедорожный фургон, который отлично подошел бы даже для эксплуатации в России.

Dacia Sandman 4×4 (automagzPro)

Машина на изображениях получила все атрибуты, необходимые для передвижения по бездорожью или даже по снегу, в том числе AT-покрышки, высокий клиренс, защиту порогов, выполненную из труб, крюки спереди и сзади, а также запасное колесо, подвешенное на пятой двери.

В теории Dacia Sandman 4×4 можно было превращать из простого фургона во внедорожный кемпер, но в таком случае о доступности машины говорить не приходится.

Dacia Sandman 4×4 (automagzPro)

Что касается технической стороны автомобиля, то основной акцент стоило бы сделать на полном приводе, который будет работать через простую муфту Haldex, автоматически соединяющая обе оси в случае потери сцепления с дорогой. Но не менее важен оказался бы двигатель, особенно если речь зашла о дизельном моторе 1,5 Blue dCi мощностью 115 лошадиных сил, который румынский бренд использовал в своих легковушках и кроссоверах.

Впрочем, пока это только спекуляции и никакого Dacia Sandman 4×4 не существует даже в виде концепта, не говоря уже о тестовом прототипе.