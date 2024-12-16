Новый компакт-кроссовер Kia Syros, который станет одним из самых дешевых гамме компании, близок к дебюту

Корейский автопроизводитель Kia готовится к глобальному дебюту нового субкомпактного кроссовера, который должен получить имя Syros. «Паркетник» проходит в официальной документации под кодовым названием AY и должен увидеть свет уже 19 декабря. При этом его цены объявят не раньше января, когда состоится живой дебют на автосалоне в индийском Дели.

Дизайн Kia Syros

Kia Syros (Kia)

Ранее Kia выложила в Сеть несколько тизеров, на которых практически полностью рассекретила дизайн своей новинки. Предполагается, что корейский субкомпакт получит высокий квадратный кузов, который обеспечит салон машины объемным внутренним пространством.

Для автомобиля будет положен капот-раскладушка, вертикально расположенные светодиодные фары и ДХО, а также пластиковая облицовка колесных арок/бамперов и потайные дверные ручки.

Интерьер и другие особенности Kia Syros

Kia Syros (Kia)

Внутри новинка должна предложить футуристичный интерьер с обилием свободного места для пассажиров заднего ряда. Более того, в Kia обещают, что пространство для ног в Syros окажется даже больше, чем в более крупном Seltos.

Арсенал машины должен также включить в себя мультимедийную систему с 10,25-дюймовым дисплеем в топовых комплектациях, полностью цифровую комбинацию приборов, передние датчики парковки, камеру на 360-градусов, беспроводное зарядное устройство, панорамный люк в крыше и порты USB-C.

Двигатели Kia Syros и его цена

Ожидается, что новый субкомпактный «паркетник» компании «Киа» будет оснащен литровым турбобензиновым мотором и 1,5-литровым дизельным двигателем, работающими как с МКПП, так и автоматической коробкой передач. Отдача первого составит 120 лошадиных сил и 172 Нм крутящего момента, а второго 116 лошадиных сил и 250 Нм соответственно.

Что касается цен, то ожидаемая стоимость машины в Индии составит от 963 тысяч местных рупий или 1 миллион 175 тысяч рублей.