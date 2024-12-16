Появился новый рамный внедорожник Toyota: в его основе азиатских Hilux Champ

В прошлом году Toyota представила новый рамный пикап Hilux Champ. Машина была положена азиатским рынкам и сейчас выпускается в Таиланде. Но останавливаться на ней в «Тойоте», очевидно, не стали.

Недавно японский автопроизводитель анонсировал внедорожник, который будет построен на базе Hilux Champ и получит название Hilux Rangga. Премьера такой машины состоялась в конце октября, а накануне ее начали впервые эксплуатировать в Индонезии.

Индонезийский офис Toyota опубликовал первые изображения нового рамного внедорожника Hilux Rangga, причем как в обычной, так и спецверсии.

Toyota Hilux Rangga (Toyota)

Передняя часть машины повторяет дизайн оригинального пикапа, но корма отличается наличием длинной крыши и дополнительным набором дверей, а сзади автомобиль оснащен листовыми рессорами.

Сообщается, что использовать Hilux Rangga в кузове внедорожник недавно начали в качестве автомобиля для спасения животных. Такие машины немного отличаются от простого SUV – в них чуть более высокая крыша и расширенные боковые стекла.

Toytota Hilux Rangga для спасения животных (Toyota Indonesia)

В основе автомобиля лежит платформа IMV-0, пережившая модернизацию. В качестве двигателей в нем могут использоваться как 2,4-литровый турбодизельный агрегат на 150 лошадиных сил, так и 2-литровый атмосферный бензиновый мотор.

Полноценные продажи нового внедорожника Toyota обещают начать в Юго-Восточной Азии с 2025 года.