«АвтоВАЗ» вновь вывел на тесты мул кроссовера Lada на базе Vesta

Компания «АвтоВАЗ» продолжает испытания одной из своих главных новинок на ближайшие годы – кроссовера, который будет построен на платформе модели Vesta. Накануне российский паблик «Avtograd News» выложил очередные шпионские фотографии тестового мула «паркетника», шасси которого обкатывается под оболочкой Lada Vesta SW Cross.

На фотографии видно, что машина обладает гораздо большим клиренсом, чем оригинальный кросс-универсал «АвтоВАЗа». Более того, у нее увеличенные колесные арки, внутри которых установлены колесные диски большой размерности.

Тестовый мул нового кроссовера Lada на базе Vesta (Avtograd News/VK)

Еще одним фактом, на который обратили внимание журналисты, на снимках затерты надписи на боковой части покрышек прототипа, что может говорить о намерении «АвтоВАЗа» скрыть диаметр колес и размеры шин.

Напомним, ранее стало известно, что кроссовер Lada на базе Vesta появится уже в 2025 году. Его премьеру собираются провести ориентировочно через полгода.

Сейчас машина известна под заводским наименованием B-Plus Cross. Предполагается, что ей будет положен новый турбомотор и бесступенчатый вариатор одного из «поднебесных» производителей трансмиссий.