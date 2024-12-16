Новаторский среднемоторный минивэн Toyota Estima может вернуться: будущий конкурент Kia Carnival, VW Multivan и Hyundai Staria – первые изображения

Спустя 4 года после того, как Toyota отказалась от своего нетривиального вэна Estima, в Сети начали ходить слухи о том, что машина может вернуться в строй. Японский инсайдерский портал «BestCar» сообщает, что в руководстве «Тойоты» ведутся разговоры и перегрузке модели.

На этот раз Toyota Estima может появиться уже не в виде новаторского среднемоторного минивэна, каким он был в 90-х, а в качестве электромобиля или подключаемого гибрида, который дебютирует уже в 2027 году.

Неофициальный рендер Toyota Estima нового поколения (BestCar)

Машина может задействовать платформу GA-K, использующуюся бестселлерами компании вроде Camry и RAV4, а также 1,5-литровый ДВС, работающий в составе гибридной силовой установки. Максимальный запас хода такого варианта составит более 1000 км. Кроме того, минивэн имеет шансы обзавестись полностью электрифицированной версией.

Длина новой генерации Estima должна составить 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями будет равно 3-метрам.

Неофициальный рендер Toyota Estima нового поколения (BestCar)

Судя по первым неофициальным рендерам, опубликованным дизайнерами «BestCar», машина может сохранить оригинальный дизайн в форме яйца. Автомобилю достанутся двойные раздвижные двери и гладкая аэродинамическая форма кузова.

Если проект получит «зеленый свет», то ему предстоит расположиться в модельном ряду Toyota рядом с более крупным вэном Alphard.

Что касается конкурентов, то в качестве них должны выступить Kia Carnival, VW Multivan, Hyundai Staria и другие модели этого сегмента.