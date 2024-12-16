Новый Nissan Leaf станет совершенно другим: больше не хэтчбек, другой дизайн и оснащение – вот как он может выглядеть

Новый Nissan Leaf находится в разработке уже несколько лет. Электромобиль, в двух поколениях выпускавшийся как 5-дверный хэтчбек, готовится заметно поменять форм-фактор с появлением в 2025 году у него преемника.

На этот раз инженеры Nissan приступили к работе с чистого листа и, по слухам, превратят «Лиф» в кроссовер с купеобразным кузовом.

Другой дизайн

Концепт Nissan Chill Out (Nissan)

Машине предстоит отличиться от своего предшественника не только форматом кузова, но и дизайном. Примерный экстерьер новинки уже показали в концепте Chill-out, представленном в 2021 году. Но художники голландского издания «AutoWeek» предполагают, что в серийном варианте Leaf будет выглядеть немного иначе.

Автомобилю предстоит отличаться от прототипа не только набором вертикальных и горизонтальных светодиодных элементов, размещенных на темной панели, но и даже колесными дисками.

Неофициальный рендер нового Nissan Leaf (AutoWeek)

Передние ручки дверей машины окажутся утоплены в листовой металл, а задние встроят в поперечную стойку кузова.

Техника

Nissan хранит секрет на тему того, что будет скрываться под капотом нового Leaf, но вполне вероятно, что автомобиль построят на платформе AmpR Medium. В случае, если это подтвердится, кроссовер будет работать с аккумуляторами большой емкости в 63 и 87 кВт/ч и электромоторами различной мощности (до 435 л.с.).

Сроки премьеры

Официальная презентация нового Nissan Leaf должна состояться в течение будущего года.